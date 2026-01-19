Questo è papà il libro sbarca anche a Bruxelles

Il libro “Questo è papà” arriva a Bruxelles, con la presentazione ufficiale presso il Parlamento Europeo. Un’occasione per approfondire temi familiari e sociali attraverso un’opera che invita alla riflessione. L’evento si inserisce in un contesto istituzionale, offrendo uno spazio di confronto e dialogo su valori condivisi. Un momento importante per avvicinare il pubblico a un racconto autentico e significativo, in una cornice di rilevanza europea.

Sarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà. La figura genitoriale descritta dagli occhi di un bambino”, scritto e promosso dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Da Messina a New York: il libro “Questo è papà” del presidente del Mcf e ambasciatore Davide Vinciprova sbarca negli Stati Uniti d’America

Il libro “Questo è Papà”, scritto da Davide Vinciprova, presidente del MCF e ambasciatore dell’Uguaglianza Genitoriale, arriva negli Stati Uniti, segnando un passaggio importante per la sua diffusione internazionale. Dopo il successo in Italia, l’opera si prepara a coinvolgere anche il pubblico giapponese e a trasformarsi in una serie animata, con uscita prevista nelle sale nel 2027. Un percorso che coniuga narrativa e progetti multimediali, promuovendo valori di uguaglianza e famiglia.

