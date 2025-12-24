Webcracy la verità sorvegliata | il libro di Glauco Benigni svela i falsi miti della Rete e i nuovi oligarchi dell’Intelligenza artificiale

Glauco Benigni, giornalista e saggista, per i lettori italiani rappresenta da alcuni decenni un punto di riferimento storico per la divulgazione tecnico-scientifica. Nei suoi articoli prima su Repubblica, poi nei saggi e nei reportage per la Rai ha disegnato gli scenari e gli orizzonti del web, prima ancora che la rete nascesse e divenisse accessibile a tutti. Nel suo ultimo libro, “ Webracy – La verità sorvegliata”, Benigni offre una disamina documentata, provocatoria e accurata sulle dinamiche del potere contemporaneo, con uno sguardo critico sulle trasformazioni tecnologiche, sociali e politiche che stanno ridisegnando il mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

