Karate Libertas Riccione in azzurro | due atlete ai Campionati Europei Giovanili

Dal 6 all'8 febbraio il cuore del karate italiano batte forte e, quest’anno, ha il ritmo della Perla Verde. La Nazionale Giovanile Fijlkam è ufficialmente in partenza per i Campionati Europei Giovanili 2026 di Limassol (Cipro), con una missione chiara: difendere il primato continentale e onorare.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, Limassol ospita la 53esima edizione degli Europei Giovanili di Karate.

