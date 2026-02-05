Marchetti da sogno | tripla medaglia ai Campionati Italiani assoluti di Riccione

Ginevra Marchetti, la giovane nuotatrice di Montemurlo, torna a casa con tre medaglie dai Campionati Italiani assoluti di Riccione. La sua performance è stata sorprendente e ha lasciato tutti a bocca aperta. A soli 19 anni, ha dimostrato di essere tra le migliori in Italia nel nuoto artistico. La competizione si è conclusa con un bilancio positivo per lei, che ora guarda avanti con fiducia.

Si chiude con un bilancio straordinario la partecipazione di Ginevra Marchetti, la nuotatrice montemurlese, 19 anni, ai Campionati Italiani assoluti invernali di nuoto artistico di Riccione. La giovane atleta ha confermato il suo valore conquistando tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo. La competizione ha rappresentato la massima espressione del movimento nazionale, con 305 atleti in gara in rappresentanza di 37 associazioni sportive. La classifica generale ha visto il trionfo del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (878 punti), mentre la Rari Nantes Savona, squadra dove milita Ginevra Marchetti, si è confermata leader tra le società civili con 868 punti.

