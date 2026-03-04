Volkswagen-Gotion annuncia | le batterie allo stato solido in produzione entro il 2026

Volkswagen-Gotion ha comunicato che entro il 2026 inizieranno la produzione di batterie allo stato solido. L’obiettivo è portare sul mercato i primi modelli con questa tecnologia, che rappresenta un passo avanti rispetto alle batterie tradizionali. L’azienda ha precisato di partire da una nicchia di mercato, senza entrare nei dettagli sulle quantità o sui modelli specifici.

Gotion, società cinese partecipata da Volkswagen tramite una quota del 25%, ha recentemente comunicato agli investitori sviluppi positivi in merito al proprio piano industriale per la produzione di batterie allo stato solido destinate alle auto elettriche. Secondo le attuali previsioni dell'azienda, l'avvio della produzione per l'integrazione nei veicoli inizierà già entro la fine di quest'anno, seppur in scala ridotta. La notizia è stata comunicata direttamente da Gotion, rispondendo ad una domanda ricevuta attraverso la piattaforma di interazione con gli investitori: l'azienda cinese ha reso noto di aver sostanzialmente completato i lavori di progettazione della sua prima linea di produzione di massa di batterie allo stato solido.