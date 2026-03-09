A 26 anni Toga d’oro | il premio da Mattarella batte

A 26 anni, Giuseppe Chiapparo, avvocato e dottorando alla Lumsa, ha ricevuto il premio Toga d’oro come miglior abilitato nel 2025 dall’Ordine degli avvocati di Palermo. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’ordine e di altre figure del settore legale. Chiapparo è stato riconosciuto per i risultati ottenuti durante gli esami di abilitazione e le sue attività professionali.

Giuseppe Chiapparo, avvocato di 26 anni e dottorando alla Lumsa, ha ricevuto il premio Toga d’oro come migliore abilitato nel 2025 dall’Ordine degli avvocati di Palermo. La consegna del riconoscimento è avvenuta direttamente dalle mani del presidente della Sergio Mattarella, un evento che per il giovane legale rappresenta un’emozione superiore persino alla stessa laurea. Originario di Santa Elisabetta in provincia di Agrigento, Chiapparo ha già avviato due studi legali, uno a Palermo e l’altro nella sua città natale. L’evento si colloca nel contesto di una carriera accelerata resa possibile da una convenzione universitaria che ha permesso di anticipare la pratica forense di un semestre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

