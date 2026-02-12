Pesce ' liocorno spiaggiato a Milazzo l' esperto | è una specie abissale molto rara

Questa mattina a Milazzo è stato trovato sulla spiaggia un pesce liocorno, una specie abissale molto rara. L’esemplare, che ha attirato l’attenzione di passanti e esperti, è stato recuperato e portato sotto osservazione. La scoperta ha sorpreso tutti, visto che si tratta di un animale che di solito vive in profondità e poco si vede vicino alla costa.

L'esemplare è morto nonostante i tentativi di rigettarlo in acqua. Verrà studiato e conservato al museo. Isgrò: "Ritrovamento di grande interesse scientifico" Stupore a Milazzo nella mattinata di oggi dove si è spiaggiato un rarissimo pesce liocorno (Lophotus lacepede). Si tratta di una specie abissale (scientificamente viene definita specie mesopelagica) che conta pochissime segnalazioni nel Mediterraneo, rendendo questo ritrovamento di grande interesse scientifico. Lo spiaggiamento è avvenuto sulla spiaggia del Circolo del Tennis e della Vela. Sul luogo il biologo Carmelo Isgró Direttore e fondatore del MuMa Museo del Mare Milazzo allertato dal giovanissimo Alessandro Magistri e Gianni D'Angelo.

