Il gatto con gli stivali | spettacolo gratuito per famiglie all' auditorium Sirena di Francavilla

Domenica 15 marzo alle 17 all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare si terrà uno spettacolo gratuito intitolato “Il gatto con gli stivali”. L'evento è rivolto alle famiglie e ai bambini e propone una rappresentazione ispirata alla nota fiaba di Charles Perrault. L'ingresso è libero e l'appuntamento si svolge nel pomeriggio, offrendo un momento di intrattenimento per il pubblico più giovane.

Uno spettacolo gratuito per i più piccoli e per tutta la famiglia, domenica 15 marzo, alle ore 17, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, dove va in scena "Il gatto con gli stivali", liberamente ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault. Sul palco Cicco Santo, Roberto Mascioletti e Laura Tiberi, per la regia di Mario Fracassi e le musiche di Paolo Capodacqua.