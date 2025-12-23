Stasera 23 dicembre Rai 1 celebra il Natale con uno show evento guidato da Antonella Clerici: piatti iconici, canzoni natalizie e ospiti d'eccezione per una grande festa italiana. La prima serata di Rai 1 si prepara a imbandire un vero e proprio cenone televisivo. Stasera, martedì 23 dicembre alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi, in diretta su Rai 1, va in onda Cena di Natale - La festa della cucina italiana, lo show-evento condotto da Antonella Clerici per celebrare il recente riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco. Una tavola imbandita al centro dello spettacolo di Antonella Clerici In uno studio dalle atmosfere calde e tipicamente natalizie, la cucina diventa il filo conduttore di una serata che unisce spettacolo, emozioni e tradizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Cena di Natale, stasera su Rai 1: musica, chef stellati e tradizione italiana con Antonella Clerici

