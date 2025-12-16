Flash mob Vogliamo prendere il treno! il flash mob di Legambiente Campania
Legambiente Campania organizza un flash mob intitolato “Vogliamo prendere il treno!” per sensibilizzare sull’importanza della mobilità sostenibile. L’evento mira a richiamare l’attenzione sulla necessità di potenziare il trasporto ferroviario e sulla riattivazione della linea ferroviaria di Avellino, sottolineando il ruolo cruciale del treno per un futuro più ecologico e accessibile.
Tempo di lettura: < 1 minuto Legambiente Campania promuove un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile, sull’importanza del trasporto ferroviario e sulla necessità della riattivazione della linea ferroviaria ad Avellino. Servono servizi efficienti e accessibili per cittadini, studenti e lavoratori delle aree interne. L’iniziativa si terrà mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10.15 presso la Stazione Ferroviaria di Avellino. Durante il sit-in, volontarie e volontari di Legambiente chiederanno investimenti concreti sul trasporto pubblico ferroviario e tempi certi per la riattivazione della stazione. Anteprima24.it
