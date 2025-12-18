A Figino, un flash mob scuote Milano per difendere il tempo pieno nelle scuole. La scuola rimaria rischia di ridurre le settimane a 27 ore a causa della carenza di personale, mettendo a rischio l’educazione dei più piccoli. Un gesto collettivo per richiamare l’attenzione su un problema che coinvolge il futuro di tanti studenti e famiglie.

© Ilgiorno.it - Milano, flash mob alla scuola rimaria di Figino: “Salviamo il tempo pieno"

La futura prima rischia di partire per 27 ore alla settimana per mancanza di personale (Video fFsani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

