Libri | Il figlio del dottore viaggio nel confine sottile tra vocazione e fallimento

AREZZO – “Il figlio del dottore”, di Francesco Caremani, è un viaggio nel confine sottile tra vocazione efallimento, tra amore e resistenza, tra la parola che ferisce e quella che consola. Scritto in uno stilelimpido e morale, il libro alterna introspezione e cronaca, confessione e sguardo civile. “Scrivere non è un modo per fuggire, ma per restare, con le parole, dentro la vita degli altri” affermaCaremani. Leggendo il suo primo romanzo, come possiamo dargli torto?L’AUTOREFrancesco Caremani è nato nel 1969 ad Arezzo. Da più di trent’anni racconta lo sport come forma diresistenza civile, scrivendo, tra gli altri, per Guerin Sportivo, Calcio2000, Corriere Fiorentino,Domani, Gariwo MAG, Il Foglio, Tuttosport e Today. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

