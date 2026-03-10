Il Festival del libro si chiude con il successo di Pera Toons

Il Festival del libro si è concluso con la partecipazione di circa 3.200 bambini e ragazzi provenienti da tutte le scuole del Casentino. Durante gli eventi, sono stati coinvolti studenti di diverse età, che hanno preso parte alle attività organizzate nel corso della manifestazione. La manifestazione ha visto una grande affluenza e coinvolgimento tra i giovani partecipanti.

Circa 3.200 tra bambini e ragazzi di tutte le scuole del Casentino hanno partecipato agli eventi; più di 6.000 spettatori alle presentazioni. E una conclusione con il botto per il Festival del Libro con Pera Toons, ha visto tra cinema Italia e Berrettarossa, circa seicento persone. La kermesse firmata Comune di Bibbiena e Mondadori Point si è chiusa: 30 ragazzi e ragazze delle scuole superiori che hanno partecipato come presentatori, moderatori, intervistatori, content creator, fotografi. Ci sono stati 102 eventi tra presentazioni di libri, eventi formativi per gli insegnanti, laboratori, spettacoli teatrali, letture animate, aperitivo letterario e maratona di lettura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Festival del libro per ragazzi. Gran finale con Pera Toons. Lungo weekend di eventiGran finale domenica del festival del libro per ragazzi con Pera Toons, non a caso uno degli autori più amati dalle nuove generazioni.

Il festival del libro diventa itinerante. Tra i protagonisti c'è Pera ToonsNuovi servizi per dare la possibilità a tutti di partecipare al Festival del libro di Bibbiena, che aprirà il 21 febbraio.

