Teatro Favino scava nelle fragilità umane

Dopo l’anteprima a Todi, Pierfrancesco Favino porta sul palco del Teatro Guglielmi lo spettacolo ‘People, Places & Things’ di Duncan Macmillan. L’attore e regista italiano, che lavora insieme alla compagna Anna Ferzetti, mette in scena una pièce che tocca le fragilità umane. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con una messa in scena intensa e diretta.

Reduce dall’anteprima nazionale a Todi, sbarca al Teatro Guglielmi ’ People, Places & Things ’ (cose, posti e persone) di Duncan Macmillan, con Anna Ferzetti, per la regia di Pierfrancesco Favino (coppia anche nella vita). L’appuntamento è per stasera e domani (ore 21). Lo spettacolo, prodotto da ’Gli Ipocriti’ di Melina Balsamo, vede in scena un cast numeroso e affiatato che comprende Betti Pedrazzi, Thomas Trabacchi, Totò Onnis, Luca Massaro, Maria Giulia Toscano, Giorgio Stefani, Sofia Capo, Gabriele Badaglialacqua e Marta Virginia Morgavi. La storia racconta di Emma, un’attrice. È in scena, sta interpretando Nina ne ’Il gabbiano’ di?echov, ma qualcosa si incrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

