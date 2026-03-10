In occasione della giornata della Memoria, molte scuole italiane hanno organizzato la proiezione del film

In occasione della giornata della Memoria è stato proposto in molte scuole italiane la visione del film " Il dono più prezioso ", di Michel Hazanavicius. Tratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg "Una merce molto pregiata", il regista francese, già vincitore del premio Oscar per il film ‘The Artist’ ha realizzato una pellicola di animazione sull’immane tragedia della Shoah, che ha toccato nel profondo tantissimi giovani. La vicenda inizia con un povero boscaiolo e sua moglie che vivevano in una casa vicino a una ferrovia, dove ogni giorno passava un treno che trasportava gli ebrei ai campi di sterminio. Una mattina la boscaiola sente un suono inaspettato: era il pianto di una bambina neonata, avvolta in uno scialle pregiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dono del papà che lancia la figlia dal treno per salvarla dallo sterminio

