Lepore in udienza dal Papa | la Turrita d’Oro in dono

Lepore si è presentato in udienza dal Papa, portando in dono la Turrita d’Oro, simbolo di Bologna. L’evento rappresenta un momento di particolare significato per la città e la sua storia, sottolineando il legame tra Bologna e la figura religiosa e istituzionale. Questa cerimonia rafforza i rapporti tra la comunità bolognese e le istituzioni ecclesiastiche, evidenziando il valore del patrimonio culturale locale.

Bologna, 29 dicembre 2025 – È una giornata di alto valore simbolico per la città di Bologna e per la sua amministrazione. Il sindaco Matteo Lepore è oggi in Vaticano insieme a una delegazione di sindaci dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un’udienza privata con Papa Leone XIV. Incontro che sarà suggellato dalla consegna della Turrita d’Oro, il massimo riconoscimento concesso dal Comune di Bologna. Un anno senza il sorriso di Cesare Ragazzi, la figlia: “Vive ancora la sua idea meravigliosa” Un dono nel segno della pace . L’udienza è in programma alle 11, l'Amministrazione comunale ha voluto motivare la scelta della Turrita d'Oro con parole che richiamano i valori fondanti della città: il dono intende esprimere la “profonda riconoscenza della comunità bolognese per la testimonianza di Papa Leone”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore in udienza dal Papa: la Turrita d’Oro in dono Leggi anche: Come vestirsi in udienza dal Papa? Leggi anche: Carlo e Camilla, storica udienza dal Papa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lepore in udienza dal Papa: la Turrita d’oro in dono - Bologna, 29 dicembre 2025 – È una giornata di alto valore simbolico per la città di Bologna e per la sua amministrazione. msn.com DA SALA A LEPORE: TUTTI “A LEZIONE” DA HANNOUN Commento con simpatica l'articolo de Il Giornale Il 17 settembre, in una piazza italiana, non c’erano solo attivisti. In prima fila ad ascoltare Mohammad Hannoun — poi arrestato nell’operazione sui pres - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.