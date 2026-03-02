I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente | il diesel servito supera i 2 euro

I prezzi del carburante continuano a salire, con il diesel servito che supera i 2 euro al litro. La crisi in Medio Oriente ha portato a un aumento dei costi, influenzando direttamente il mercato italiano. A Firenze, i distributori segnalano un incremento rapido e sostanziale dei prezzi, che si riflette sui consumatori. La situazione rimane in evoluzione e i rincari coinvolgono tutto il settore dei carburanti.

Firenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, le quotazioni del petrolio sono schizzate verso l’alto: il Brent ha segnato un balzo del 10% superando gli 80 dollari al barile negli scambi intraday, livello che non si vedeva dall’estate 2024. E gli effetti alla pompa si stanno già facendo sentire, soprattutto sul gasolio. I prezzi di diesel e benzina Come riportato su Osservaprezzi carburanti, sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in Toscana stamani il diesel in modalità servito ha superato in diversi impianti la soglia dei 2 euro al litro, tornando su livelli che non si registravano da quasi un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

