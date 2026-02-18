Il crollo di Evenepoel distrutto dai crampi sull'Angliru del Medio Oriente | Terribile non ho scuse
Remco Evenepoel ha subito un grave crollo muscolare durante l’UAE Tour, causato dai crampi che lo hanno fermato sulla salita più dura. Il belga, che si stava contendendo la vittoria di tappa, si è fermato nervosamente, mentre Antonio Tiberi ha approfittato per conquistare il primo posto e indossare la maglia gialla. Evenepoel ha spiegato di aver avvertito dolore fin dall’inizio del tratto più impegnativo, rendendo impossibile proseguire. La sua prestazione si è interrotta bruscamente, lasciando spazio alle emozioni di una corsa ancora aperta.
Remco Evenepoel in preda ai crampi sulla nuova salita dell'UAE Tour che ha visto il belga crollare nervosamente in gara mentre Antonio Tiberi volava verso la vittoria di tappa, per vestire la maglia da leader: "Ho vissuto un chilometro terribile" ha poi ammesso il belga: "Sin da subito sentivo dolore".🔗 Leggi su Fanpage.it
