Valanga sulla linea di confine Italia Svizzera | due morti continuano le ricerche

Una valanga si è staccata questa mattina sopra le dighe di Cancano, vicino al Piz Tea Fondada, lungo il confine tra Italia e Svizzera. Due persone sono state coinvolte nell’incidente e le squadre di soccorso sono in azione per verificare la situazione e ritrovare eventuali sopravvissuti. Le operazioni di ricerca continuano sul campo.

Tragedia in montagna nella mattinata di oggi sopra le dighe di Cancano, nei pressi del Piz Tea Fondada, lungo la linea di confine tra Italia e Svizzera, nel territorio comunale di Valdidentro. Una valanga ha travolto due persone che hanno perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni di SondrioToday, si tratterebbe di una coppia, un uomo e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Imponente la macchina dei soccorsi attivata nella zona: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Sondrio e quello proveniente da Bergamo, insieme alle squadre del Soccorso alpino della stazione Cnsas di Bormio. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Tirano e i vigili del fuoco di Sondrio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Valanga fuoripista a Courmayeur, morti due sciatori, un ferito grave, ricerche in corso per altri eventuali dispersi - VIDEOTre sciatori sono stati travolti: due sono stati estratti vivi e trasportati in condizioni gravissime all’ospedale di Aosta, mentre per il terzo non...

Federica Torzullo, continuano le ricerche: i dubbi sulla traccia di sangue lavataUna traccia di sangue, ritrovata tra il salotto e l’ingresso della villetta di Anguillara Sabazia, identificata con il luminol dal Ris dei...

Temi più discussi: Svizzera: deraglia un treno nel Canton Vallese; Valanga sulle piste da sci di San Domenico, nessuno sciatore coinvolto; Pericolo di valanghe, situazione tesa in Vallese; Svizzera, treno deraglia per una valanga nel Cantone del Vallese: cinque feriti.

Valanga in Valdidentro, due morti: le vittime sono un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anniDue persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Secondo quanto comunicato da Areu, ... ilgazzettino.it

Valanga in Valtellina, morti un uomo e una donna sul monte CornacciaL vittime hanno età tra i 20 e i 30 anni. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo ... tg24.sky.it

La salma del 25enne ucciso da una valanga in Svizzera sta rientrando in Italia - facebook.com facebook

A breve riprenderà #InCamminoConLaSvizzera, il progetto dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, in collaborazione con il Consolato generale a Milano. La #Toscana è la protagonista della seconda tappa, con visite all’insegna del dialogo e del rafforzamento d x.com