Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi | treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro
Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne. Durante questo periodo, alcuni treni regionali e sulla Linea 2 della metro potrebbero essere cancellati o subire variazioni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti.
Dal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà interessata da lavori di potenziamento della rete; i disagi riguarderanno sia treni regionali che metropolitani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
