Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi | treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro

Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne. Durante questo periodo, alcuni treni regionali e sulla Linea 2 della metro potrebbero essere cancellati o subire variazioni. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti.

Dal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà interessata da lavori di potenziamento della rete; i disagi riguarderanno sia treni regionali che metropolitani.

Torre Annunziata. coinvolta nei lavori ferroviari: bus sostitutivi e variazioni ai treni; Lavori in ferrovia: treni soppressi (tra cui i Frecciargento per Roma) e tempi più lunghi; Linea 10 della metro, ecco come sarà; Napoli, Webuild vince contratto da 660 mln per nuova linea 10 Metropolitana.

Torre Annunziata. coinvolta nei lavori ferroviari: bus sostitutivi e variazioni ai treni - Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia ha predisposto autobus sostitutivi sulle tratte Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli, Napoli Centrale – Caserta, Napoli Centrale – Torre Annunziata ... lostrillone.tv