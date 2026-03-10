Il Comune punta 55mila euro per i grandi eventi capaci di richiamare i turisti

Il Comune ha messo a disposizione 55mila euro per finanziare i grandi eventi destinati ad attrarre i turisti nel 2026. Sono stati pubblicati due avvisi ufficiali che prevedono l’assegnazione di contributi economici destinati a manifestazioni di intrattenimento e grandi eventi organizzati nell’ambito turistico durante l’anno. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro i termini stabiliti.

Sono stati pubblicati i due avvisi per l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle manifestazioni di intrattenimento e dei grandi eventi organizzati in ambito turistico nel corso dell'anno 2026. Si tratta di due bandi, dell'importo di 35mila euro per i grandi eventi e di 20mila euro per le iniziative di intrattenimento, pubblicati dal Settore Marketing territoriale, Waterfront e nuovo Demanio a sostegno degli organizzatori impegnati nella realizzazione di attività, manifestazioni ed eventi con ricadute turistiche sul territorio.