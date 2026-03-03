Coriano ottiene 55mila euro dal bando Risorse in Comune | avanti con la trasformazione digitale

Il Comune di Coriano ha ricevuto 55mila euro dal bando “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La cifra sarà utilizzata per proseguire i progetti di trasformazione digitale avviati dall’amministrazione locale. Il finanziamento fa parte di un’iniziativa rivolta ai Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, finalizzata a potenziare i servizi digitali offerti ai cittadini.

Sono inoltre in corso ulteriori progetti legati alla digitalizzazione delle procedure e al rafforzamento delle capacità organizzative Il Comune di Coriano si è aggiudicato il finanziamento previsto dall’Avviso “Risorse in Comune”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolta ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti. Il sub-investimento dedicato a “Risorse in Comune” prevede per Coriano un contributo di 55.783,98 euro, destinato a rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente, sostenendo il processo di trasformazione organizzativa e digitale. Il risultato si inserisce in un quadro più ampio di finanziamenti PNRR ottenuti dall’Ente in materia di innovazione e digitalizzazione: complessivamente il Comune di Coriano ha intercettato 490. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

