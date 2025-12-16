Capodanno in grande stile per il terzo anno di fila Ladispoli punta sui grandi eventi

Ladispoli si appresta a festeggiare il suo terzo Capodanno consecutivo in piazza, confermando la volontà di offrire un evento di grande richiamo. Con un programma ricco di iniziative e spettacoli, la città si prepara a accogliere il nuovo anno in modo speciale, continuando a valorizzare le tradizioni e l’energia della comunità locale.

Ladispoli, 16 dicembre 2025 – Ladispoli si prepara a celebrare il suo terzo Capodanno di piazza con un evento che promette di far parlare di se. Protagonisti della notte di San Silvestro saranno gli artisti Gué e Rose Villain, due special guest che confermano il marchio di fabbrica dell’amministrazione Grando nel puntare su appuntamenti di grande richiamo. Da Gianna Nannini a Rose Villain. Dopo le precedenti edizioni, che hanno portato sul palco di piazza Falcone artisti del calibro di Gianna Nannini, Nek ed Ema Stokholma, registrando un’ elevata partecipazione, il concerto di quest’anno è destinato – almeno sulla carta – a superare ogni record. Cdn.ilfaroonline.it Bombone di Maradona da napoli!!!! #napoli #maradona #capodanno Capodanno in grande stile per il terzo anno di fila, Ladispoli punta sui grandi eventi - Ladispoli, 16 dicembre 2025 – Ladispoli si prepara a celebrare il suo terzo Capodanno di piazza con un evento che promette di far parlare di se. ilfaroonline.it

