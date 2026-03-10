Il depuratore di Monza San Rocco serve attualmente circa 650mila persone nella zona della Brianza. È una delle infrastrutture ambientali più rilevanti della regione, operando sulla sponda del Lambro. Prima di eventuali progetti di trasformazione, questa struttura svolge un ruolo fondamentale nel trattamento delle acque e nella tutela dell’ambiente locale. La sua presenza è ormai consolidata nel panorama infrastrutturale della zona.

Prima ancora del progetto che lo porterà a trasformarsi nei prossimi anni, il depuratore di Monza San Rocco è già oggi una delle infrastrutture ambientali più importanti della Brianza. Un impianto strategico, collocato sulla sponda sinistra del Lambro, che ogni giorno svolge un lavoro essenziale per la qualità dell’acqua e dell’ambiente. Durante la visita di Assolombarda Monza e Brianza, a raccontarne storia, funzionamento e peculiarità è stato Luca Pedrazzi, dirigente del settore acque reflue e protezione ambiente di BrianzAcque, guidando i visitatori lungo un articolato percorso tra le grandi vasche dell’impianto. Un viaggio dentro i 12 ettari che compongono il complesso industriale, fino alle sponde del Lambro, dove confluiscono le acque depurate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il colosso sulla sponda del Lambro. Al servizio di 650mila abitanti

Articoli correlati

PNRR, ottava rata erogata e nona richiesta: formazione digitale per 650mila tra presidi, docenti e ATA e 8.300 volontari del servizio civileLa Commissione europea ha erogato all'Italia l'ottava rata del PNRR, per un importo di 12,8 miliardi di euro.

È stato un Natale da record per il turismo sulla sponda veronese del GardaDestination Verona & Garda Foundation ha analizzato i dati del sistema HBenchmark, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 19 dicembre...