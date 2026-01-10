È stato un Natale da record per il turismo sulla sponda veronese del Garda

Il Natale 2025 si è distinto per il record di presenze sulla sponda veronese del Garda. Dal 19 dicembre al 5 gennaio, il turismo ha mostrato dati senza precedenti, con un'occupazione elevata e una domanda costante durante tutta la stagione festiva. Un risultato che conferma il ruolo centrale di questa destinazione nel panorama turistico del lago di Garda.

Il Natale 2025 entra negli archivi del turismo gardesano come il migliore di sempre. Tra il 19 dicembre e il 5 gennaio il lago di Garda veronese ha registrato performance senza precedenti, con ottimi livelli di occupazione e una domanda costante lungo tutto il periodo delle festività.Un risultato. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Federalberghi Garda Veneto: «Il prossimo assessore regionale al turismo sia veronese» Leggi anche: Morta sulla sponda del fiume: il cellulare, la cena da amici, l’inchiesta dopo il tragico ritrovamento Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dolomiti Superski: a Natale record di sciatori e pochissima neve, ecco il resoconto; Record di presenze a Mantova per i Mercatini di Natale, oltre 180mila visitatori; Carabinieri di Bassano: controlli nella settimana di Natale (video); I 18 migliori smartphone in offerta a gennaio 2026, per iniziare l'anno con un telefono nuovo di zecca. Poggibonsi: super Natale. E’ stato registrato il record di presenze, oltre 20mila - Il ricco cartellone ha fatto registrare il pieno per la totale soddisfazione di tutti i commercianti dell’associazione Via Maestra. lanazione.it Natale a Porto Cervo, tempo di bilanci: «È stato un anno da record» - «È stata una stagione davvero eccezionale; sotto il profilo dei numeri non abbiamo mai visto una stagione così lunga e non abbiamo mai registrato livelli occupazionali, negli alberghi, così elevati ... unionesarda.it Alla vigilia di Natale il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha convocato d'urgenza Brian Burch, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, per chiedere chiarimenti sui piani degli Stati Uniti per il Venezuela. Pur concedendo che Nicolas Madu x.com Il Natale di Porto è stato davvero magico! Un calendario di eventi che ha saputo coinvolgere tutta la comunità, trasformandosi in un’importante occasione di condivisione, tradizione e gioia nello stare insieme. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecip - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.