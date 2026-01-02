PNRR ottava rata erogata e nona richiesta | formazione digitale per 650mila tra presidi docenti e ATA e 8.300 volontari del servizio civile

La Commissione europea ha trasferito all’Italia l’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. Tra gli interventi finanziati, sono state erogate risorse per la formazione digitale di circa 650.000 tra presidi, docenti e personale ATA, oltre a 8.300 volontari del servizio civile. Questi interventi mirano a rafforzare l’innovazione e la digitalizzazione nel settore scolastico e dei servizi pubblici.

La Commissione europea ha erogato all'Italia l'ottava rata del PNRR, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Il pagamento segue la valutazione positiva del 1° dicembre sul raggiungimento di 32 obiettivi, suddivisi tra 16 target e 16 milestone. Il Ministro Tommaso Foti ha affermato: "Siamo nell'ultimo miglio dell'attuazione del PNRR, fermo restando che la spinta decisiva per la crescita della Nazione arriverà anche dopo l'ultima rata". Nella stessa giornata, l'Italia ha trasmesso a Bruxelles anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro.

