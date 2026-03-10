il cinema racconta francesco

A Pisa, il cinema viene utilizzato come strumento per narrare l’eredità di San Francesco all’interno della rassegna “San Francesco 1226–2026”. La manifestazione presenta diverse opere che affrontano il tema, offrendo uno sguardo visivo sulla figura e sul messaggio del santo. Sono coinvolti vari registi e produzioni che si concentrano sulla vita e le idee di San Francesco attraverso il linguaggio cinematografico.

PISA Tra i linguaggi scelti per raccontare l'eredità di San Francesco nella rassegna "San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale", promossa dall'Università di Pisa attraverso l'Ufficio del Rettore e il Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC), trova spazio anche il cinema. La scelta di affiancare al programma incontri, spettacoli e attività culturali anche una rassegna cinematografica riflette lo spirito stesso dell'iniziativa: esplorare l'eredità francescana attraverso linguaggi diversi, capaci di raggiungere pubblici differenti. Un approccio che richiama idealmente il modo in cui lo...

