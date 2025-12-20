La mia famiglia a Taipei film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma arriva nei cinema il 22 dicembre | ecco che cosa racconta

Il film vincitore della Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei, sarà nelle sale a partire dal 22 dicembre. La pellicola racconta con sensibilità e attenzione le dinamiche familiari e le tradizioni culturali di una famiglia taiwanese. Un’opera che invita alla riflessione e offre uno sguardo sincero sulla quotidianità. La mia famiglia a Taipei arriva nei cinema il 22 dicembre.

(askanews) – Il film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei arriva nei cinema il 22 dicembre. La regista taiwanese Shih-Ching Tsou lo ha scritto insieme a Sean Baker, il regista premio Oscar di Anora, che lo ha anche montato e prodotto. La mia famiglia a Taipei: la trama. La mia famiglia a Taipei mostra diverse generazioni di donne nelle strade di Taiwan ed è un delicato dramma familiare che intreccia tradizione e modernità. La regista racconta infatti il ritorno di una famiglia in una città che è insieme luogo di memoria e di rinascita, una Taipei frenetica e piena di luci e colori, filtrata dallo sguardo innocente di I-Jing, una bambina di 5 anni interpretata dall’incantevole Nina Ye. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "La mia famiglia a Taipei", film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, arriva nei cinema il 22 dicembre: ecco che cosa racconta Leggi anche: “I Custodi dell’Acqua”, il corto che ha vinto il premio ACEA alla Festa del Cinema di Roma Leggi anche: Dall'ambientazione unica del concerto è nato l'omonimo film-concerto presentato alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma e che dal 22 novembre sarà disponibile su RaiPlay Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 'La mia famiglia a Taipei' un travolgente ritratto famigliare sceneggiato da Sean Baker; Il giallo “Vita privata” con Jodie Foster e “La mia famiglia a Taipei” vincitore alla Festa di Roma; La mia famiglia a Taipei, Shih-Ching Tsou e Sean Baker complici di cinema; La mia famiglia a Taipei, anteprima speciale del film con la regista e la piccola protagonista di 9 anni. La mia famiglia a Taipei, il film premiato a Roma: Sky TG24 lancia la clip esclusiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo La mia famiglia a Taipei, il film premiato a Roma: Sky TG24 lancia la clip esclusiva ... tg24.sky.it

La mia famiglia a Taipei, recensione: un film neorealista 2.0 dove la poetica di Sean Baker riecheggia potente - Ching Tsou torna dietro la macchina da presa con La mia famiglia a Taipei e fa coppia con Sean Baker per raccontare la storia un'infanzia sacrificata all'ombra dei grattacieli di una Taiwan divis ... movieplayer.it

“La mia famiglia a Taipei”: un dramma urbano tra tradizione e identità - Ching Tsou è un dramma urbano intenso che racconta fragilità, legami e identità nel cuore pulsante dell’Asia c ... libreriamo.it

I Wonder Pictures. . La giovanissima e talentuosa Nina Ye, protagonista di LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI, ha qualcosa da dirti. LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI (Left-Handed Girl) di Shih-Ching Tsou, prodotto, co-sceneggiato e montato dal premio Oscar Sean Bake - facebook.com facebook

La mia famiglia a Taipei, Shih-Ching Tsou e Sean Baker complici di cinema. Dal 22 dicembre al cinema con I Wonder Pictures. mymovies.it/film/2025/la-m… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.