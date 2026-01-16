Thema | Nadia Natali racconta in musica il grande cinema italiano

Il 28 gennaio alle ore 21, il Teatro Ghione di Roma ospita “Thema - Sulle note del grande cinema italiano”. In questa serata, Nadia Natali interpreta in musica le immagini e le emozioni del cinema italiano, offrendo un nuovo sguardo sulle colonne sonore che hanno segnato la storia del nostro cinema. Un’occasione per celebrare con sobrietà e raffinatezza le melodie che hanno accompagnato generazioni di spettatori.

Il prossimo 28 gennaio alle ore 21, il sipario del Teatro Ghione a Roma si apre su “Thema-Sulle note del grande cinema italiano”. In scena, protagonista e interprete unica la voce più amata di Roma, Nadia Natali. Da Anna Magnani a Fellini, da Morricone a Nino Rota, da Monica Vitti a Sofia Loren lo spettacolo, diretto da Massimo Smith, scrittore, autore e regista, rende un vero e proprio tributo all’indimenticabile cinema di casa nostra, raccontandone la storia attraverso immagini suggestive, musiche e parole tratte dalle più belle colonne sonore. Un viaggio meraviglioso all’insegna dell’emozione, costellato di aneddoti, gag, testimonianze, rievocazioni e pensieri degli autori e interpreti dei maggiori capolavori cinematografici. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Torna “Altri Natali”: musica, teatro, cinema e laboratori nelle 10 Municipalità della città Leggi anche: Cinema, al via a Roma “Il grande cinema italiano restaurato” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Thema, Nadia Natali in scena al Teatro Ghione. Una splendida serata grazie a tutti in particolare grazie a te Rosa Loliscio per aver organizzato il tutto nei minimi dettagli grazie infinite @rosaloliscio @nadia Girardi Sandro Rosmini Daniele Lomio AvisGrassano Odv Pasquale Rago Nicola Calciano @rosaloli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.