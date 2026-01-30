Elettricisti magazzinieri e termoidraulici cercansi | gli annunci del Centro per l' impiego di Ortona

Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto diverse candidature per aziende locali. Cercano principalmente un magazziniere che si occupi di gestire merci, preparare ordini e guidare il camion per consegne o spostamenti. Le posizioni sono già disponibili e le aziende aspettano candidati seri e pronti a lavorare.

