Elettricisti magazzinieri e termoidraulici cercansi | gli annunci del Centro per l' impiego di Ortona
Il Centro per l'impiego di Ortona ha aperto diverse candidature per aziende locali. Cercano principalmente un magazziniere che si occupi di gestire merci, preparare ordini e guidare il camion per consegne o spostamenti. Le posizioni sono già disponibili e le aziende aspettano candidati seri e pronti a lavorare.
Sono diverse le figure ricercate per aziende del territorio provinciale: i curriculum possono essere inviati all'indirizzo [email protected], precisando nell'oggetto della email il profilo ricercato Il Centro per l'impiego di Ortona cerca, per aziende del territorio, diverse figure professionali. Il primo annuncio riguarda la ricerca di un magazziniere che possa occuparsi di carico e scarico merci, sistemazione e preparazione degli ordini, guida del camion per consegne o trasferimenti interni, eventuale uso di mulettotranspallet. Richiesto il possesso delle patenti B-C-CQC.🔗 Leggi su Chietitoday.it
