Il Centro provinciale per l' istruzione degli adulti sarà intitolato a Valeria Solesin

Il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Avellino sarà dedicato a Valeria Solesin, ricercatrice. La decisione è stata annunciata recentemente e prevede di attribuire il nome della ricercatrice all’edificio che si occupa di formazione per gli adulti nella provincia. La scelta mira a rendere omaggio alla figura di Solesin attraverso questa intitolazione.

Sara' intitolato alla ricercatrice Valeria Solesin il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Avellino. La cerimonia si svolgera' presso il Centro Sociale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 5 marzo 2026 alle ore 16:30. Introdurra' i lavori Maria Stella Battista, dirigente scolastico CPIA, interverranno: Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Stefano Kenji Iannillo, presidente ARCI Avellino, Fiorella Pagliuca, dirigente Ambito Territoriale di Avellino-USR Campania. Partecipera' Luciana Milani, madre di Valeria Solesin.