Margherita Hack | una donna piena di cielo

Margherita Hack è stata una delle scienziate italiane più riconosciute nel campo dell’astronomia. La sua figura ha contribuito a diffondere la passione per lo studio del cielo e delle stelle, diventando un punto di riferimento per molti appassionati e studenti. Giorgia Trasselli interpreta questa figura, portando alla luce il suo contributo e il suo impegno nel promuovere la cultura scientifica in Italia.

Giorgia Trasselli presta il suo volto e la sua voce a una delle figure più amate e riconoscibili della cultura scientifica italiana, Margherita Hack.Lo spettacolo, già applaudito in molte città italiane, racconta – con intensità poetica e musica dal vivo – la storia di una donna che ha saputo.

