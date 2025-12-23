Un nuovo parco tra i più grandi di Milano e 1.700 case | così cambierà piazza d' Armi

Piazza d'Armi si trasforma con la creazione di uno dei più grandi parchi di Milano, accompagnato da 1.700 nuove abitazioni. L’area verde offrirà spazi per attività sportive all’aperto, aree giochi per bambini e zone protette dedicate alla tutela dei boschi e della biodiversità locale, come l’averla, un piccolo uccello passeriforme. Questa riqualificazione rappresenta un intervento importante per il rinnovamento urbano e ambientale dell’area.

