Un nuovo parco tra i più grandi di Milano e 1.700 case | così cambierà piazza d' Armi
Piazza d'Armi si trasforma con la creazione di uno dei più grandi parchi di Milano, accompagnato da 1.700 nuove abitazioni. L’area verde offrirà spazi per attività sportive all’aperto, aree giochi per bambini e zone protette dedicate alla tutela dei boschi e della biodiversità locale, come l’averla, un piccolo uccello passeriforme. Questa riqualificazione rappresenta un intervento importante per il rinnovamento urbano e ambientale dell’area.
Un grande parco che si appresta a diventare una delle aree verdi più estese di Milano, con attrezzi sportivi open air ma anche zone con giochi per bambini e perfino un'area tutelata perché i boschi della zona sono considerati anche il regno dell'averla, un piccolo uccello passeriforme. E poi case. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
