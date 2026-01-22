Case a prezzi bassi ci sono alcune novità per renderle più appetibili agli operatori

A Milano, la fase due del piano per la casa accessibile introduce nuove opportunità: aree dedicate ai bandi, spazi verdi, quasi 500 appartamenti comunali disponibili subito e misure di sostegno all'affitto. Queste novità mirano a rendere più accessibili le abitazioni a prezzi contenuti, offrendo soluzioni più concrete e immediate per chi cerca una casa a Milano.

A Napoli i prezzi (per ora) sono i più bassi d'Italia. Ma arrivano i rincariAttualmente, Napoli si conferma la città più economica d’Italia secondo l’ultima indagine Codacons sui costi di beni e servizi.

Leggi anche: I prezzi delle case di Bologna sono sempre più alti

Confedilizia, prezzi delle case più bassi di 14 anni faI prezzi delle case in Italia sono oggi più bassi di 14 anni fa. Lo sottolinea Confedilizia evidenziando che a giugno, in base ai dati di Eurostat, gli immobili costavano il 5,2% in meno rispetto al ... ansa.it

Case a prezzi bassi e investimenti redditizi: perché una cosa non esclude l’altraMilano, 29 novembre 2024 – Costruire case a prezzi calmierati lascia quasi inalterata la redditività dell’investimento, garantendo profitti comunque elevati. E offrendo una soluzione all’emergenza ... ilgiorno.it

Un decennio di impennate dei prezzi delle case e degli affitti in tutta l'Ue sta mettendo a dura prova i bilanci familiari, aggravando il sovraffollamento e ridisegnando le scelte di vita e di carriera #EuropeInMotion https://l.euronews.com/pZRX - facebook.com facebook