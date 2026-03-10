Il buttafuori di Crans-Montana | Dovevamo far entrare tutti nel locale mi sono salvato strisciando sotto i morti

Un buttafuori di Crans-Montana ha raccontato di essere stato ferito gravemente durante la strage al locale Constellation. Ha spiegato di aver cercato di far entrare tutti e di essere riuscito a uscire di lato, strisciando sotto una pila di persone, perché erano tutte morte. Il suo racconto descrive i momenti di confusione e il tentativo di mettersi in salvo in mezzo alla tragedia.

