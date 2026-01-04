Crans Montana sono sei i ragazzi italiani morti nel rogo tutti minorenni Ecco i nomi

A Crans Montana, sono state confermate le morti di sei minorenni italiani, deceduti nel incendio del pub Le Constellation. La notizia è stata comunicata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha fornito i nomi delle vittime. La tragedia ha coinvolto giovani provenienti dall’Italia, suscitando dolore e attenzione a livello nazionale.

Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2. "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto. Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti, "stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una ragazza a Torino", ha spiegato il ministro. Le sei vittime rimaste uccise nella strage di Capodanno sono il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il golfista genovese Emanuele Galleppini che avrebbe compiuto 17 anni il 21 gennaio prossimo, la sedicenne milanese Chiara Costanzo, la quindicenne Sofia Prosperi e il sedicenne romano Riccardo Minghetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans Montana, sono sei i ragazzi italiani morti nel rogo, tutti minorenni. Ecco i nomi Leggi anche: I nomi dei sei italiani dispersi nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Chi sono i ragazzi di cui non si hanno più notizie dopo il rogo al bar Le Constellation Leggi anche: Crans Montana, identificati tre morti italiani: «Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi». Tutti i nomi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, famiglie dispersi chiedono aiuto sui social; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Esplosione Crans-Montana, cosa sappiamo degli italiani dispersi. Crans Montana, sono sei i ragazzi italiani morti nel rogo, tutti minorenni. Ecco i nomi - Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana. iltempo.it

