Gaetano Cristaldi è il nuovo segretario generale della Uil Fpc

Gaetano Cristaldi è stato eletto oggi come nuovo segretario generale della Uil Fpc durante il congresso a Catania. Nella sua relazione, ha invitato i membri a non arrendersi e a continuare a esprimere le proprie opinioni con coraggio, sottolineando l’importanza di mantenere alta la voce nel movimento sindacale. La nomina rappresenta un passaggio chiave per l’organizzazione.

"Non stanchiamoci mai di dire la nostra, dimostrando sempre coraggio!" È l'appello all'impegno sindacale lanciato nella sua relazione da Gaetano Cristaldi, eletto oggi segretario generale dal congresso catanese della Uil Fpc. La nuova organizzazione di categoria nasce da UilCom e UilPoste: "Una.