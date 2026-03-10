Il bene comune recensione | l’importanza del racconto per annullare le distanze

Nel suo nuovo film, un regista italiano presenta un’opera che punta a coinvolgere gli spettatori attraverso un racconto capace di emozionare e riflettere. La pellicola si focalizza sul valore delle storie per abbattere le distanze tra le persone, proponendo un approccio leggero ma significativo. La narrazione si svolge seguendo le vicende di personaggi coinvolti in situazioni che stimolano l’empatia.

Con Il bene comune Rocco Papaleo confeziona un film capace di emozionare con leggerezza e riflettere sul valore del racconto per avvicinare le persone. "Ognuno di noi è diventato una bella storia da raccontare." Ci resta in mente questa frase dopo aver visto Il bene comune, ci torna in mente il meraviglioso finale di Big Fish di Tim Burton e l'enfasi sulle storie che danno spessore, corpo, profondità agli esseri umani. Nessuno di noi è solo un nome o un volto, ma un'entità complessa che può essere capita solo andando oltre il ritratto superficiale e bidimensionale, guardando le sfumature, le motivazioni, i percorsi. Cose che vanno raccontate, capite, oltre il primo sguardo che fin troppo spesso ci facciamo bastare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

