La nostra recensione di Elena del ghetto, con Micaela Ramazzotti diretto da Stefano Casertano, tratto dalla storia vera di Elena Di Porto: il ritratto di una ribelle indomita tra le macerie morali del fascismo e l’orrore dell’occupazione. Presentato alla Festa del Cinema di Roma e realizzato grazie a una coproduzione tra Rai Cinema e il Ministero della Cultura (MiC), Elena del ghetto ripercorre la straordinaria e dimenticata esistenza di Elena Di Porto: una donna ebrea romana capace di sfidare apertamente il regime fascista tra il 1938 e il 1943. Ambientata nel cuore del ghetto di Roma, l’opera scava nella memoria collettiva per restituirci una figura femminile rivoluzionaria ed emancipata, interpretata da una Micaela Ramazzotti capace di far trasparire visibilmente il carisma, la determinazione e la vigoria da trascinatrice di una protagonista che non ha mai accettato di piegarsi alle leggi del suo tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Elena del ghetto, recensione: Micaela Ramazzotti dà corpo e voce a una donna fuori dal comune in un racconto di ingiustizia e libertà

Approfondimenti su Elena del ghetto

Micaela Ramazzotti racconta Elena Di Porto, una donna che negli anni ’40 si oppose a una società che ancora giudica le donne fuori dagli schemi.

Ultime notizie su Elena del ghetto

