Violenza in centro Il Bene Comune organizza una passeggiata collettiva
Il Bene Comune Pordenone invita la cittadinanza a partecipare martedì 23 dicembre, alle ore 10:30, a una passeggiata collettiva nel centro città con partenza da piazza Cavour. L’iniziativa, guidata dai consiglieri comunali Carla Manzon e Stefano Zanut, vuole essere un momento di cammino condiviso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Com’era nato l’accordo col comune di Torino per regolarizzare l’Askatasuna - I casi più recenti di disordini per cui sono stati denunciati attivisti dell’Askatasuna sono stati la vandalizzazione di alcuni spazi delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) di Torino durante ... ilpost.it
Sgomberato anche Askatasuna: sigilli al Centro Sociale di Torino dopo l’assalto a La Stampa, rotto il patto con il Comune - Sgomberato anche Askatasuna: sigilli al Centro Sociale di Torino dopo l'assalto a La Stampa, rotto il patto con il Comune ... msn.com
Sgomberata l’Askatasuna a Torino, Piantedosi: “Segnale chiaro, non c’è spazio per la violenza”. I militanti: “L’Aska non si tocca, pagherete caro” - È iniziata all'alba di questa mattina un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47 ... dire.it
A Favaro Veneto, ennesimo episodio di violenza in pieno centro. Una ragazza è stata picchiata in piazza, davanti al municipio, da uno straniero, sotto gli occhi increduli dei residenti che hanno immediatamente allertato le Forze dell'Ordine. Una vergogna! Rim - facebook.com facebook
Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese. x.com
