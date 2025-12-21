Violenza in centro Il Bene Comune organizza una passeggiata collettiva

Il Bene Comune Pordenone invita la cittadinanza a partecipare martedì 23 dicembre, alle ore 10:30, a una passeggiata collettiva nel centro città con partenza da piazza Cavour. L’iniziativa, guidata dai consiglieri comunali Carla Manzon e Stefano Zanut, vuole essere un momento di cammino condiviso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

