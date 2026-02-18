Solare e transizione energetica | alleanze strategiche e nuove nomine per l’Italia del futuro

Il settore solare italiano si muove perché le aziende e il governo stringono nuove alleanze per accelerare la transizione energetica. Recentemente, alcuni grandi player del settore hanno annunciato collaborazioni che puntano a incrementare la capacità di produzione di pannelli solari e a ridurre i tempi di installazione. In questo contesto, sono state nominate anche nuove figure di spicco per guidare le strategie future, con l’obiettivo di rendere l’Italia più autonoma nella produzione di energia pulita.

Solare in fermento: nuove alleanze e strategie per il futuro energetico italiano. Il settore delle energie, con particolare attenzione al solare, è protagonista di un’intensa fase di riposizionamento strategico. L’ingresso di Lightsource bp nell’associazione di categoria ANIE, i cambiamenti al vertice di Siemens AG e un importante progetto di stoccaggio energetico in Lituania con il coinvolgimento di Nidec Conversion delineano un panorama in rapida evoluzione, dove innovazione tecnologica e collaborazione istituzionale sono elementi chiave per affrontare le sfide del futuro energetico. Lightsource bp entra in ANIE: un nuovo impulso al dialogo tra imprese e istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Fusioni bancarie in crescita: il mercato italiano si ridefinisce con nuove alleanze strategicheNel 2025 il settore bancario italiano ha visto un’altra ondata di fusioni e acquisizioni. Meloni punta sull’Europa: nuove alleanze strategiche tra economia, energia e gestione flussi migratori.Giorgia Meloni annuncia una svolta nelle relazioni con l’Europa, motivata dalla necessità di rafforzare le alleanze in settori chiave come economia, energia e migrazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il boom del solare e la sfida del riciclo, il futuro passa per la circolarità by design; Catene di fornitura più efficienti e sicure a supporto della transizione energetica; Non perderti il Rinnovabili HUB a KEY 2026: tre giorni di workshop sulla transizione energetica; Energia solare dalla Sicilia: A2A sottoscrive Ppa da 130 GWh con Ramacca Energia (Sosteneo). Il boom del solare e la sfida del riciclo, il futuro passa per la circolarità by designLa crescita del solare fotovoltaico accelera la transizione energetica globale, ma apre la sfida del riciclo e della sostenibilità ambientale. key4biz.it Traffico illegale di pannelli fotovoltaici: il lato oscuro della transizione greenDallo smaltimento dei pannelli fotovoltaici ai traffici internazionali di rifiuti tecnologici verso l’Africa: inchieste, rotte illegali e mafie ambientali svelano il business nascosto dietro l’energia ... panorama.it ITALIA SOLARE è supporting partner di RENPOWER Italy 2026, l’evento dedicato al futuro dell’energia e alla transizione energetica, che si terrà a Milano il 19 febbraio. Grazie a questa collaborazione, tutti i soci di ITALIA SOLARE possono usufruire di uno sc facebook ITALIA SOLARE è supporting partner di RENPOWER Italy 2026, l’evento sul futuro dell’energia e della transizione energetica, il 19 febbraio a Milano. Per i soci ITALIA SOLARE sconto esclusivo del 15%. Programma e iscrizioni: short.do/Q72eNh x.com