Trovati i resti del jet scomparso dai radar in Turchia | A bordo c'era il Capo di Stato Maggiore libico

Sono stati rinvenuti in Turchia i resti di un jet privato scomparso dai radar. A bordo si trovava il generale Mohammed Al-Haddad, Capo di Stato Maggiore libico. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

