Trovati i resti del jet scomparso dai radar in Turchia | A bordo c'era il Capo di Stato Maggiore libico
Sono stati rinvenuti in Turchia i resti di un jet privato scomparso dai radar. A bordo si trovava il generale Mohammed Al-Haddad, Capo di Stato Maggiore libico. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.
Trovati i resti del jet privato scomparso dai radar in Turchia. Tra le persone a bordo c'era il Capo di Stato Maggiore libico, il generale Mohammed Al-Haddad. Non si hanno ancora informazioni sul destino dei passeggeri del velivolo partito da Ankara e diretto a Tripoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
