Iannuzzi denuncia diffamazione | accuse TV contro l’indagato

Emanuel Iannuzzi ha presentato una denuncia per diffamazione dopo le accuse rivoltegli in un programma televisivo. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini sulla scomparsa di una bambina. Iannuzzi ha deciso di agire legalmente contro le affermazioni fatte in diretta, che lo coinvolgono direttamente. La situazione riguarda specificamente le dichiarazioni fatte durante la trasmissione televisiva.

Nel cuore delle indagini sulla tragica scomparsa della piccola Beatrice, Emanuel Iannuzzi ha deciso di attivarsi legalmente contro le accuse mosse in una trasmissione televisiva. L’uomo, attualmente indagato per omicidio preterintenzionale, intende sporgere denuncia per diffamazione nei confronti di due testimoni che hanno rilasciato dichiarazioni anonime e della redazione che ha diffuso tali dichiarazioni senza verifica preventiva. La situazione si complica ulteriormente mentre la Procura di Imperia attende gli esiti degli esami istologici e del RIS di Parma, elementi cruciali per stabilire se le ferite sul corpo della bimba siano state causate dalla madre, Emanuela Aiello, già in carcere, o dal compagno Iannuzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

