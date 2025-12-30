Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia dell’ex GF Antonio Medugno | le accuse sono gravissime

Alfonso Signorini è stato recentemente indagato in seguito alla denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Le accuse rivolte al noto conduttore sono di natura grave e hanno suscitato rilevante attenzione mediatica, come riportato da fonti come il Corriere della Sera. Questa vicenda apre un'importante riflessione sul ruolo e le responsabilità dei protagonisti del mondo dello spettacolo italiano.

Che Fabrizio Corona abbia scoperchiato il vaso di Pandora? Le novità riportate da tutti i media italiani, fra cui il Corriere della Sera, e per questo ci permettiamo di scriverne – anche perché parliamo del coinvolgimento di uno dei pessimi massimi della televisione tricolore (sebbene non sia esattamente la televisione di cui da tempo preferiamo scrivere): Alfonso Signorini è stato indagato, con accuse gravissime. Al netto delle suggestioni mediatiche, ora c’è un dato che pesa più di ogni altro: l’apertura formale di un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Milano. Alfonso Signorini risulta indagato per estorsione e violenza sessuale a seguito della querela presentata da Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano di 27 anni, che sostiene di essere stato vittima di abusi e pressioni durante la fase di selezione per l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

