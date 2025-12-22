Diventare Oss in Fvg | 1.000 ore di formazione e test attitudinale

Diventare operatore socio sanitario in Friuli Venezia Giulia richiederà un percorso strutturato, selettivo e fortemente orientato alla pratica. La Regione ha dato il via libera definitivo ai nuovi indirizzi e standard formativi per il conseguimento della qualifica di Oss, aggiornando il sistema. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

