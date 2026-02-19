Intelligenza artificiale per governarla a scuola ci vuole una rete 60 corsi e 600 ore di formazione Il modello del FVG

L’intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso nelle scuole, portando con sé nuove sfide. La causa è l’aumento di strumenti digitali e algoritmi che influenzano l’apprendimento. Per governarla, il Friuli Venezia Giulia ha deciso di investire in una rete di formazione composta da oltre 60 corsi e 600 ore dedicate ai docenti. Questa strategia mira a preparare gli insegnanti a gestire le nuove tecnologie, evitando rischi e sfruttando le opportunità. Ora le scuole devono adattarsi a questa rivoluzione digitale in atto.

L'intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura, né un oggetto di curiosità tecnologica. È già entrata nelle scuole. È entrata nelle aule, nei consigli di classe, nelle segreterie, nelle comunicazioni istituzionali. È entrata nelle pratiche quotidiane dei docenti e, progressivamente, anche nelle decisioni organizzative dei dirigenti scolastici. Non ha chiesto il permesso. Non ha atteso una delibera collegiale. Si è diffusa per prossimità, per accessibilità, per convenienza operativa.