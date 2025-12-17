Il lupo solitario che ha commosso il web | lo spot natalizio in Francia che racconta l’esclusione attraverso una favola animata VIDEO

Un affascinante spot natalizio in Francia ha catturato l’attenzione del web, raccontando una favola animata di un lupo solitario. Attraverso questa storia, il video affronta il tema dell’esclusione sociale, evidenziando come la diversità possa portare a isolamento e incomprensione, anche in un contesto magico e pieno di significato come quello delle festività natalizie.

