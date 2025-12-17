Il lupo solitario che ha commosso il web | lo spot natalizio in Francia che racconta l’esclusione attraverso una favola animata VIDEO
Un affascinante spot natalizio in Francia ha catturato l’attenzione del web, raccontando una favola animata di un lupo solitario. Attraverso questa storia, il video affronta il tema dell’esclusione sociale, evidenziando come la diversità possa portare a isolamento e incomprensione, anche in un contesto magico e pieno di significato come quello delle festività natalizie.
Un lupo vive da solo nel bosco. Gli altri animali lo evitano. La sua natura di predatore lo rende sgradito, temuto, escluso da ogni convivialità. Questa è la premessa di "Unloved (Le mal aimé)", lo spot natalizio 2025 di Intermarché, catena francese di supermercati. L'articolo Il lupo solitario che ha commosso il web: lo spot natalizio in Francia che racconta l’esclusione attraverso una favola animata VIDEO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
