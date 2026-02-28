Lipodistrofia Epidermolisi bollosa Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber | come e perché si manifestano le tre malattie rare protagoniste di un progetto fotografico che le racconta attraverso chi le vive
In occasione della Giornata Europea delle Malattie Rare, una mostra fotografica mette in evidenza le storie di persone affette da lipodistrofia, epidermolisi bollosa e neuropatia ottica ereditaria di Leber, tre malattie rare che si manifestano con sintomi distinti. Le immagini ritraggono chi vive con queste patologie, offrendo uno sguardo diretto sulla loro quotidianità, al di là delle diagnosi mediche.
In occasione della Giornata Europea delle Malattie Rare (Rare Disease Day), una mostra fotografica racconta identità, sfide quotidiane, volti oltre le definizioni cliniche delle patologie rare. Focus su Lipodistrofia, Epidermolisi bollosa, Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber: perchè e come colpiscono le persone e le loro vite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente.
Le mamme che lottano contro le malattie genetiche rare dei figli: "Siamo tante, finalmente qualcuno ne parla"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente.
Approfondimenti e contenuti su Neuropatia Ottica Ereditaria.
Argomenti discussi: Lipodistrofia, Epidermolisi bollosa, Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber: come e perché si manifestano le tre malattie rare protagoniste di un progetto fotografico che le racconta attraverso chi le vive.
Epidermolisi bollosa. Dall’Italia pelle salvavita per bimbo farfallaÈ grazie ad un equipe di medici italiani che un bambino di nove anni, oggi, può vivere una vita come ogni piccolo della sua età. Il gruppo di Michele De Luca, del dipartimento di Medicina rigenerativa ... quotidianosanita.it
Bambini farfalla, trapianto di pelle rallenta progressione della malattia e migliora guarigione delle lesioni. Lo studio del Bambino GesùUna nuova terapia potrebbe guarire l'epidermolisi bollosa distrofica recessiva, la forma più invalidante della cosiddetta sindrome dei bambini farfalla. Lo studio dell'Ospedale Bambino Gesù, che ... ilmessaggero.it