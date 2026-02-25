Incontro al al Galata Museo del Mare e visita guidata al Sommergibile Nazario Sauro

Domenica 1° marzo al Galata Museo del Mare si terrà la presentazione del libro “Un piccolo sommergibile due oceani. 1941” di Roberto Bajano (Ugo Mursia Editore). Per l’occasione, al termine dell’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a una visita guidata al Sommergibile Nazario Sauro a cura dell’autore. L’evento è previsto su due turni, uno mattutino alle ore 11 e uno pomeridiano alle ore 15. Nelle oltre 300 pagine di “Un piccolo sommergibile due oceani. 1941”, l’autore racconta una delle più improbabili ma straordinarie imprese navali della Seconda guerra mondiale: l’odissea del sommergibile italiano Perla, costretto nel 1941 a tentare l’impossibile per rientrare in patria dopo la caduta di Massaua (ultimo avamposto italiano nel Mar Rosso). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

