ponte sullo stretto e decreto infrastrutture in cdm saltano commissario e scudo erariale

Questa mattina il governo ha deciso di togliere la nomina del commissario al Ponte sullo Stretto di Messina. Matteo Salvini, che voleva affidare il ruolo a Pietro Ciucci, dovrà fare a meno di questa scelta. La nomina dell’ad della “Stretto di Messina Spa” non si farà più. La decisione arriva mentre il decreto Infrastrutture passa in Consiglio dei ministri, lasciando in bilico il progetto.

Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare l’ad della “Stretto di Messina Spa”, Pietro Ciucci, commissario per il Ponte. Nelle bozze del decreto Infrastrutture, che dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri, le norme risultano infatti modificate. Espunte sia quella che riguardava il commissario sia i commi che avrebbero impedito alla Corte dei Conti di poter valutare la legittimità degli atti che avevano scatenato le proteste dei magistrati contabili, attirando l’attenzione del Quirinale, che avrebbe chiesto modifiche. La norma prevedeva la nomina di Ciucci a commissario per coordinare l’iter legislativo finalizzato a riscrivere la delibera del Cipess, bocciata dalla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il governo tiene ancora in stand-by il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Una nuova bozza di decreto legge, elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce i poteri e le funzioni del Commissario straordinario Ciucci per il Ponte sullo Stretto.

